CHP’li Özel: HDP'nin cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına yönelik yaptığı açıklamada, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel, HaberTürk TV’nin canlı yayınına katıldı. HDP'nin Erdoğan'a destek vermesi durumunda 'baş tacı' yapılacağını söyleyen Özel, "Ama şimdi bize veriyor diye söylemediğini bırakmıyor" dedi.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Biz HDP ile ayrı partileriz. Siyasi rekabet içindeyiz ama HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın. Bugün dönüp Erdoğan'a oy vereceklerini söyleseler, söylemezler çünkü bu kadar haksızlık varken, bu kadar şeytanlaştırılmışken olmaz, Erdoğan onu baş tacı yapacak. Ama şimdi bize veriyor diye söylemediğini bırakmıyor. Doğru bir şey değil.

Avrupa Birliğine tam üyelik vaadi veriyoruz. İktidara geleceğiz, Avrupa Birliği üyelerine vizesiz dolaşacak gençler. Yapamazsınız diyorlar. Kör cahiller. 55 şartı vardı Avrupa Birliği'nin. 3 şart kaldı. Terör tanımının düşünce özgürlüğünü kısıtlar olmaması. Bir tweet atanı terörden içeri alınmamalı. Avrupa'da da terör suç. Ama sen bunu bir gencin tweetini bastırmak için kullanamazsın diyor.

İkincisi, kişisel verileri koruma kanunu Avrupa'ya uygun olacak diyor. Herkes uyacak diyor. Üçüncüsü siyasi ahlak kanunu diyor. İl ve ilçe başkanları kamu ihalesi almayacak ya, biz o kanunu çıkaracağız. Soma'daki madenleri AK Parti finanse etmeyecek. Yandaş şirketlere verip de onlar AK Parti'yi seçimlerde finanse etmeyecek. Siyasetin finansı şeffaf olacak. Bu üçünü yaptın mı tüm gençler Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz gidecek.

(Kandil'den destek mesajları) Herhalde AK Parti'yi iktidarda tutmak istiyorlar. Terör örgütlerinin içindeki istihbarat unsurları devlet tarafından yönlendirilir. İktidar sürsün diye böyle yaptırıyorlar demek ki. Bizi millet destekliyor. İktidara geliyoruz.”