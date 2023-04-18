Irak’ta 8 DAİŞ’li mahkuma idam cezası verildi

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Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Resafe Temyiz Mahkemesi, Bağdat'ın Taci, Kefl ve Kerh cezaevlerinde bulunan 8 DAİŞ’li mahkum hakkındaki idam cezasını onayladı.

idama çarptırılan DAİŞ’li hükümlülerin, “cezaevinde örgütü yeniden canlandırmayı ve organize terör faaliyetleri yürütmek amacıyla cezaevlerinden kaçmayı planladıkları” bildirildi.

DAİŞ’lilerin haklarındaki iddiaları kabul ettiğine değinilen açıklamada, mahkemenin haklarında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 4. ve 2. maddelerine uyarınca ceza verdiği ifade edildi.