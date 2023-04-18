Politika

Irak’ta 8 DAİŞ’li mahkuma idam cezası verildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Resafe Temyiz Mahkemesi, üç ayrı hapishanede örgüt faaliyetlerini yeniden canlandırıp kaçmayı planlayan 8 DAİŞ’li mahkumu idama mahkum etti.
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Irak DAİŞ İdam cezası

HABER MERKEZİ

Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Resafe Temyiz Mahkemesi, Bağdat'ın Taci, Kefl ve Kerh cezaevlerinde bulunan 8 DAİŞ’li mahkum hakkındaki idam cezasını onayladı.

idama çarptırılan DAİŞ’li hükümlülerin, “cezaevinde örgütü yeniden canlandırmayı ve organize terör faaliyetleri yürütmek amacıyla cezaevlerinden kaçmayı planladıkları” bildirildi.

DAİŞ’lilerin haklarındaki iddiaları kabul ettiğine değinilen açıklamada, mahkemenin haklarında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 4. ve 2. maddelerine uyarınca ceza verdiği ifade edildi.

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