Belçika İran'daki tutuklu vatandaşının iadesini resmen talep etti

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile dün yaptığı görüşmede kendisine Vandecasteele'nin iade talebini resmen ilettiğini bildirdi.

Lahbib, ayrıca Vandecasteele'nin tutukluluk koşullarını kınadığını ifade etti.

Vandecasteele, 8 aydır tutulduğu İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanmış ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ailesi sağlık durumunun kötüleştiğini bildirmiş, Uluslararası Af Örgütü tarafından Vandecasteele'nin ülkesine iadesi için imza kampanyası düzenlenmişti.

Belçika Federal Meclisi geçen temmuzda İran ile tutuklu değişimine izin veren anlaşmayı onaylamıştı. Muhalefet, anlaşmayı "terörizm" suçlaması ile Anvers Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Esadullah Esedi’yi kurtarmaya yönelik kampanyanın bir parçası olduğunu savunarak eleştirmişti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’nde anlaşmanın iptaline yönelik dava açılmış, Mahkeme 3 Mart'ta itirazı reddetmişti. Böylece Belçika'da hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile Vandecasteele'nin takasının yolu açılmıştı.