Politika

WHO: Sudan’daki çatışmalarda 270 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini bildirdi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO Sudan Çatışma

HABER MERKEZİ

Ghebreyesus, WHO’nun küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle durumun endişe verici boyutta olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Trajik bir şekilde BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 3 çalışanı da öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Sudan'da yaşanan tüm can kayıplarını kınadığını belirterek, Sudan halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

En şiddetli çatışmaların Hartum'da yaşandığını aktaran Ghebreyesus, "Güvensiz ortam nedeniyle faaliyetler kısıtlandı. Bu durum sağlık çalışanlarının ve ambulansların sağlık tesislerine ulaşmasını zorlaştırıyor ve daha fazla hayatı riske atıyor" diye konuştu.

Ghebreyesus, WHO’nun Sudan'da çatışmalar artmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemelerin artık tükendiğini vurgulayarak, Hartum'da yaralı sivillerin bulunduğu hastanelerin, personel ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını kaydetti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

 

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