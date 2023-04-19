Politika

Kaftancıoğlu: CHP'nin seçim ofisine saldırı düzenlendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine saldırı yapıldığını duyurdu.
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türkiye CHP canan kaftancıoğlu

HABER MERKEZİ

Geçen haftalarda CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından, Ataşehir Örnek Mahallesi seçim ofisine bir saldırı gerçekleştirildi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar!

Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum."

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