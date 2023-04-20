Politika

Neçirvan Barzani’den Ramazan Bayramı mesajı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “Gelin halkımız ve ülkemiz için beraber çalışalım” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ramazan Bayramı mesaj

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Başta şehit aileleri olmak üzere, tüm Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” diyen Neçirvan Barzani, bayramın barış ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Neçirvan Barzani “Gelin hep beraber bayramın anlamını bir kez daha düşünelim ve bunun barış, hoşgörü, karşılıklı saygı, sevgi ve barışa doğru bir kapı olması için bir imkana dönüştürelim” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflara çağrıda bulunan Neçirvan Barzani, bayramın birliğin sağlanması için bir başlangıç olmasını dileyerek “Gelin halkımız ve ülkemiz için beraber çalışalım. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.

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