Başkan Barzani: Bayramın insanlığa huzur getirmesini diliyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Ramazan Bayramı’nın gelişi dolayısıyla dünya, Irak ve Kürdistan Müslümanlarını en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başkan Barzani, “Onurlu şehit aileleri, kahraman Peşmergeler ve tüm Kürdistan halkının Ramazan Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramın Kürdistan halkı için güzellik ve mutluluk, insanlık için huzur ve hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Barzani, “Yüce Allah’tan herkesin oruç ve ibadetlerini kabul etmesini diliyorum” dedi.