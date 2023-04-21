Politika

Rus uçağı Rusya’yı bombaladı

Rusya’da bir savaş uçağından şehir merkezine mühimmat düşmesi sonucu patlama meydana geldi.
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Rus Su-34 savaş uçağı
Rus Su-34 savaş uçağı
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HABER MERKEZİ

Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehir merkezine Rus Su-34 savaş uçağından mühimmat düşmesi sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Şehir merkezindeki patlamaya ilişkin ilk açıklamayı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptı. Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gladkov, patlamada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Gladkov'un açıklamasının hemen arkasından Rusya Savunma Bakanlığından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “20 Nisan 2023'te Moskova saatiyle 22.15 sularında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağının Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan olmayan bir şekilde havacılık mühimmatı düştü” bilgisi paylaşıldı.

Olayda konutlarda hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin ortak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili sosyal medyada, şehir merkezinde önce uçak sesinin duyulduğu, kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı.

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