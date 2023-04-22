Kılıçdaroğlu: Seçim döneminde provokasyonlar olmasını bekliyorum

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Adıyaman'da kendisine yönelik yapılan saldırı girişimlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Söz konusu olan çok büyük para” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz.”

CHP TBMM Grup Toplantısı’nda yer alan videoyu da paylaşan Kılıçdaroğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir o para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz.”

Kılıçdaroğlu dün Maraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman'da üç farklı provokasyona maruz kaldı. Mezarlık ziyaretinde ve ardından türbe ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Kahta'da tekmelenince, geziyi iptal etmek zorunda kaldı.