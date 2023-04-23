Erdoğan Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Selo’yu, Öcalan’ı çıkaracakmış

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da düzenlenen Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde konuştu.

"Benim Kürt kardeşlerim, Rabbimizin hükmü gereği, ayrıma tabi tutulmadan bizim kardeşimizdir" diyen Erdoğan, "Bay bay Kemal, bu milletin mayası sağlam ve 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi, Allah'ın izniyle verecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış, teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir" sözleriyle de yüklendi.

Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı 'Alevi' başlıklı videosuyla ilgili "Alevi kardeşlerimizi İslam'dan koparmaya çalışan fitne tüccarlarının oyunları, başta bay bay Kemal olmak üzere, kimseyi alet ettirmeyeceğiz" diyerek şunları söyledi:

"Bu zata kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı.

Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam'dır, dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır.

Alevi kardeşlerimizi İslam'dan koparmaya çalışan fitne tüccarlarının oyunları, başta bay bay Kemal olmak üzere, kimseyi alet ettirmeyeceğiz. CHP ve içindeki milli hassasiyete sahip tüm vatandaşlarımızın bizim yanımızda yer alacağından şüphe duymuyorum. Terör örgütleriyle, sosyal kaosla dize getiremedikleri Türkiye'yi 'Suriyelileştirerek' çökertme hesabını hep birlikte bozacağız.

Niçin yaşın 74'e geldikten sonra, birden bire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun?"

KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞTIĞI VİDEO

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” sözlerini sarf etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videosu Twitter'da yaklaşık 30 milyon kez izlendi.