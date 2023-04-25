Diyarbakır merkezli 21 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

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ÖHD’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Bu sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, birçok üyemizin evi basılarak gözaltına alındı. Dernek binamızda aramalar devam etmektedir. Seçim sürecinde derneğimize ve üyelerimize yönelik gerçekleştirilen siyasi operasyona karşı susmuyoruz!

Aynı dosya kapsamında üyelerimiz ile birlikte Diyarbakır Batman ve Urfa illerinden gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve yurttaşların da gözaltına alındığı bilgisine ulaştık. Derneğimize ve diğer demokratik kurumlara karşı yürütülen siyasi operasyona karşı susmayacağız!”

Gözaltına alınan kişiler hakkında 24 saat avukat ile görüşme kısıtlaması olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA: 21 İLDE 110 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA’nın haberine göre Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Antep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Urfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman’da birçok adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Öte yandan MA’nın haberine göre ajansın sahibi Ferhat Çelik ve ajansın editörlerinden Abdurrahman Gök, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Osman Akın, Xwebûn gazetesi imtiyaz sahibi Kadri Esen’in de aralarında olduğu çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed’te gözaltına alındılar…" yazdı.

Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed’te gözaltına alındılar…

Kaybetmekten kurtulamayacaksınız! — Tayip Temel (@TayipTemel) April 25, 2023

DİYARBAKIR BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu’ndan gözaltılara ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararına istinaden bugün sabah saatlerinde Baromuz üyesi meslektaşlarımızın, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskın yapılmış, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî bir biçimde müdahale edilmekte, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır.

Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri, hak savunucuları üzerinde yersiz, gereksiz ve ölçüsüz şekilde kötüye kullanıldığı gözlenmekte, avukat görüş yasağı ile soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmıştır.

Yargılananların haklarındaki suçlamaların niteliği ve sebeplerinden en kısa sürede haberdar edilmesi adil bir yargılamanın gereğidir. Meslektaşımıza ilişkin soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı ve avukat görüş yasağı bulunmakta olup, avukatlarının soruşturma dosyasına erişimi ve bilgi sahibi olması engellenmektedir.

Meslektaşlarımıza, gazetecilere ve hak savunucularına yönelik hukuka aykırı, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edici uygulamaya son verilmeli, derhal serbest bırakılmalıdır.”