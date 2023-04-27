Sağlık

Fahrettin Koca: Erdoğan’ın sağlık durumu gayet iyi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Sağlık durumu gayet iyi" dedi.
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türkiye Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da katıldığı açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyorsunuz” diyen Koca, şunları dile getirdi:

“Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan selam gönderenlere teşekkürlerini iletti.” 

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