Fahrettin Koca: Erdoğan’ın sağlık durumu gayet iyi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da katıldığı açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyorsunuz” diyen Koca, şunları dile getirdi:

“Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan selam gönderenlere teşekkürlerini iletti.”