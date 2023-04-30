Kılıçdaroğlu: Bu seçim Türkiye’ye demokrasiyi getirme seçimidir

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Millet İttifakı'nın İzmir mitingi Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından kürsüye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Benim umudum sizlersiniz. Beraber, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sandığa gideceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 215 bin 650 genç sandığa gidip oy kullanacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu seçimler, gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler, kadın-erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşma seçimidir. Ve bu seçimler, Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir" dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ KURDUK”

“Her şeyden önemlisi Türkiye'nin dünya ile rekabete ihtiyacı var. Bunu yapacağız” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Sizden tek isteğim sandığa gidin. Size söz veriyorum bu ülkeye baharları kardeşliği getireceğim. Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. Kırsalda çalışan bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Her kadının sosyal güvencesi olacak. Şampiyonlar ligi kurduk. Türkiye yeniden şahlanacak. Mersin'den başlayacak ve Samandağ'a uzanan bölgede üretimler yapılacak. 5'li çeteler telaş içinde ya Kılıçdaroğlu kazanırsa diyorlar. 5'li çeteden alacağım üretene vereceğim.”

“BU UÇAKLARI SATIP YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI ALACAĞIZ”

Erdoğan’ın 16 uçağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İklim değişikliği ile birlikte Akdeniz havzasında orman yangınları artıyor. 16 uçağı var beyefendinin. Bu uçakları satıp yangın söndürme uçakları alacağız. Bu ampul çok yakıyor kapatacağız. Halk için halkla beraber çalışacağız. Sağ olun var olun diyorum” şeklinde konuştu.