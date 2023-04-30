Politika

Taliban’dan Rusya Savunma Bakanı Şoygu’ya tepki

Taliban geçici hükümeti, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Afganistan'daki silahlı grupların, Orta Asya ülkelerinin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğuna" ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
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HABER MERKEZİ

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun açıklamasını reddettiklerini söyledi.

Rus yetkililerin, son iki yılda Afganistan'dan bölge ve dünya ülkelerine herhangi bir tehdidin olmadığını bilmeleri gerektiğini belirten Mücahid, ayrıca daha önce ülkede bulunan terör örgütü DEAŞ'ı da yok ettiklerini öne sürdü.

Mücahid, Taliban hükümetinin, kimsenin Afganistan topraklarını başka ülkelere karşı kullanmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Ayrıca özellikle bölge ülkelerden vatandaşlarının Afganistan'a girerek yıkıcı faaliyetler yapmasına engel olmalarını isteyen Mücahid, Afganistan'da son zamanlarda meydana gelen birkaç olayın bölge ülkelerin bazı vatandaşları tarafından gerçekleştirildiğini ve bu nedenle söz konusu ülke hükümetlerinin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Şoygu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 28 Nisan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki silahlı grupların Orta Asya ülkelerinin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu" belirtmişti.

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