Neçirvan Barzani: Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun

ERBİL (K24)

Neçirvan Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yazılı bir mesajla kutladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yayımladığı 1 Mayıs mesajında, “Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten şekilde kutluyorum” dedi.

Kürdistan işçilerinin devrim ve mücadelede büyük emek ve bedeller ödediğini vurgulayan Neçirvan Barzani, Kürdistan’ın inşa sürecinde de işçilerin önemli bir rol oynadığını belirterek başarı temennisinde bulundu.

Neçirvan Barzani, işçilerin temel hak ve taleplerine tam destek verdiğini ve işçi haklarını koruyan modern bir çalışma yasasının çıkarılarak çalışma saatleri ile şartlarının düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, fırsat eşitliğine vurgu yaptı.

İşçilerle ailelerinin yaşam koşullarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyen Neçirvan Barzani, sendika ve işçi örgütlerinin de hakları için daha fazla mücadele etmesi mesajını verdi.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda, mesai sırasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine selam göndererek, her açıdan gözetilmeleri gerektiğini ifade etti.