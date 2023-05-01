ABD'den Azerbaycan ile Ermenistan’ı barıştırma girişimi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili açıklamasında, Blinken'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüştüğünü ve iki lidere, "Doğrudan diyalog ve diplomasinin, kalıcı bir çözüm için tek yol olduğunu" ifade ettiğini aktardı.

Görüşmelerde, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin önemine" vurgu yapıldığını belirten Miller, Blinken'in aynı zamanda, "Laçin Koridoru'nun bir an önce ticari ve özel araç trafiğine açılmasının" önemine değindiğini dile getirdi.

Bakü yönetimi, geçen hafta sonunda, Karabağ bölgesi ile Ermenistan arasındaki tek bağlantı yolu olan Laçin koridorunda bir sınır kontrol noktası oluşturmuş, buna büyük tepki gösteren Erivan ise atılan adımı, kısa süre önce üzerinde anlaşılan ateşkesin ihlali olarak nitelendirmiş ve kınamıştı. Azerbaycan, kontrol noktası kurmaya gerekçe olarak, Ermenistan'dan bölgeye, "Ermeni haydutların Azerbaycan topraklarında yasa dışı bir şekilde bir araya gelmeleri amacıyla yapılan yasa dışı iş gücü, silah ve mayın sevkiyatını" gösteriyor.

BLINKEN'DEN ALİYEV'E "ENDİŞELİYİZ" MESAJI

Sözcü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Azeri lider Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan'ın sınır kontrol noktası oluşturarak, "Barış sürecine yönelik güvenin altını oyduğunu" ve "ABD'nin bu konudaki derin kaygılarını ifade ettiğini" belirtti. Blinken'in diğer yandan Aliyev'e, Azeri-Ermeni barış sürecinde Washington'un desteğini taahhüt ettiğini aktaran Miller, Bakan Blinken'in buna ilaveten, "Barışın mümkün olduğuna dair inancını vurguladığını" duyurdu.

Blinken, Aliyev ile görüşmesinden bir gün önce de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmüştü.

Ermenistan, Azerbaycan'ı aylardan bu yana, Laçin Koridoru'nu bloke ederek, Karabağ bölgesinde bir "insani kriz" yaratmakla suçluyor.

Azerbaycan ile Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana, iki ülke arasındaki Karabağ bölgesi üzerinde hak iddia ediyor. 2020 yılında bölgede yaşanan savaşta 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, savaş sonunda Ermenistan, Karabağ bölgesinde büyük bir bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Bölgede, iki ülke askerleri ya da siviller arasında hala zaman zaman çatışmalar ve şiddet olayları yaşanıyor. (Kaynak: DW)