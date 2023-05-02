Kürdistan Bölgesi’nin 4 yeni barajının kapasitesi 28.6 milyon metreküp

ERBİL (K24)

Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani yaptığı açıklamada, 2022-2023 yıllarını kapsayan sürede Kürdistan Bölgesi’nde ilk kez 4 barajın yapımının tamamlandığını belirtti.

Su kaynaklarının toplanması açısından verimli bir yıl geçirildiğini belirten Bakan Talabani, bunun tarım ve sulama açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Yapımı tamamlanan barajlar ve kapasiteleri şöyle:

1-Süleymaniye Dewane Barajı: 19 milyon metreküp su kapasitesine sahip

2-Germiyan Turecar Barajı: 1.7 milyon metreküp su kapasitesine sahip

3-Duhok Xinis Barajı: 6.7 milyon metreküp su kapasitesine sahip

4-Erbil Çemirge Barajı: 1.2 milyon metreküp su kapasitesine sahip