Karamollaoğlu: Kürtçe yayın yapan devlet kanalının faaliyete geçmesi önemli ama yeterli değil ki

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Diyarbakır'da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, bölgede bazı beklentilerin olduğunu ve bu beklentilerin mutlaka karşılanması gerektiğini belirterek, "Bir takım adımlar atıldı ama ondan sonra o adımların arkası gelmedi. Kürtçe yayın yapan devlet kanalının faaliyete geçmesi önemli ama yeterli değil ki" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merkez Sur ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Diyarbakır Buluşması" programında yaptığı konuşmada, yapılacak seçimlerin Türkiye'nin gidişatını ciddi manada etkileyeceğini, sadece bir hava değişiminin meydana gelmeyeceğini, ülkede yönetim anlayışının değişeceğini söyledi.

Herkesin kendine göre sıkıntıları ve problemlerinin bulunduğunu, Diyarbakır'da daha özel problemlerin olduğunu ve bunu bildiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Mutlaka bu problemlerin bütün olarak ortadan kalkması ülkemizin daha güzel bir iklime kavuşması gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi o kadar da kolay olmayacak gibi geliyor ama attığımız adım inşallah kesin olarak iktidarı ayın 14'ünde değiştirecek" ifadesini kullandı.

Bölgede bazı beklentilerin olduğunu ve bu beklentilerin mutlaka karşılanması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anadilde eğitim, anadilin geliştirilmesi. Bir takım adımlar atıldı ama ondan sonra o adımların arkası gelmedi. Kürtçe yayın yapan devlet kanalının faaliyete geçmesi önemli ama yeterli değil ki. Okullarda da anadilin mutlaka öğretilmesine, bunun için yeterli sayıda öğretmen tahsis edilmesine ihtiyaç var. Sadece bunlar değil Kanun Hükmünde Kararname mağdurları artık neredeyse destanlar yazılmaya başlandı. Birçok insan mağdur. Mağdur olmuş, itham edilmiş, işinden çıkarılmış, masum olduğunu mahkeme kararlarıyla ispat etmiş ama yine kendisine iş verilmiyor. Bizim bunu kabullenmemiz elbette mümkün olmaz, doğru da olmaz zaten. Onun için Türkiye bir bütün olarak ele alınacak ve değişecek."