Politika

Başbakan, ABD’li üst düzey isimle petrol ihracı anlaşmasını görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ile Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Kürdistan petrolünün ihracına yönelik anlaşmanın uygulanmasını görüştü
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kürdistan Barbara Leaf Mesrur Barzani ABD

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ve Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’in de katıldığı görüşmede, Irak'taki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki sorunların çözümünün masaya yatırıldığı görüşmede, her iki taraf da, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki petrol anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede uygulanması ve Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin zamanında yapılması için tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Ayrıca görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve Şengal Anlaşması’nın uygulanması, Şengal’deki durumun normalleştirilmesi, milislerin ve yasa dışı silahlı grupların geri çekilmesi ve mültecilerin yerlerine dönmesinin önemi ele alındı.

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