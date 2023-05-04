Başkan Barzani, görev süresi tamamlanan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün görev süresi tamamlanan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i Selahaddin'deki ofisinde kabul etti.

Almanya Büyükelçisine başarılar dileyen Başkan Barzani, Alman halkına ve hükümetine Kürt halkına çeşitli dönemlerde verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Irak'taki siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler ele alındı ve iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu yapıldı.