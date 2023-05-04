Politika

Başkan Barzani, görev süresi tamamlanan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

Başkan Mesud Barzani ile Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger arasında yapılan görüşmede, Irak’taki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.
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kürdistan Martin Jaeger başkan barzani ırak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün görev süresi tamamlanan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i Selahaddin'deki ofisinde kabul etti.

Almanya Büyükelçisine başarılar dileyen Başkan Barzani, Alman halkına ve hükümetine Kürt halkına çeşitli dönemlerde verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Irak'taki siyasi gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler ele alındı ve iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu yapıldı.

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