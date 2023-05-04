AK Partili Ensarioğlu: Devlet, sürekli Öcalan'la görüşüyor

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Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Galip Ensarioğlu, seçim öncesinde iktidarın İmralı'ya heyet gönderdiği iddiasıyla ilgili soru üzerine, "Devlet, sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman; Öcalan Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür" yanıtını verdi.

"Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir" diyen Ensarioğlu, "Yani Öcalan’ı tecride mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ın rolünü boşa çıkaran yine kendileridir" ifadelerini kullandı.

Yeni bir çözüm sürecinin başlamasının zor olduğu yorumunda bulunan Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Bu saatten sonra PKK silah bırakıp, Türkiye’deki silahlı varlığına son vermeden, yeni bir sürecin kurgulanması siyaseten çok zor görünüyor. Ama zaten hiçbir meşruiyeti kalmamış olan Öcalan'ın, PKK'nin Türkiye’deki silahlı varlığına son verdiğini ifade etmesinden sonra ancak yeni bir süreç kurgulanabilir. Yani çözüm süreci bitmiştir. Çözüm sürecini bittiği yerden devam ettirmek mümkün değil artık. Ancak, PKK silahlarına son verir, varlığına son verir, yeni bir süreç kurgulanabilir. Bu süreç de eskiden olduğu gibi sadece HDP ve PKK üzerinden yürümez. Bütün Kürtler üzerinden veyahut da bütün Türkiye üzerinden yürür."