ABD’li yetkili: Kürdistan Bölgesi’nin güçlenmesi için karşılıklı anlayış önemli

ERBİL (K24)

Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, düzenlediği basın toplantısında Kurdistan24 muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Kürdistan Bölgesi’nin mevcut durumu hakkında iyimser olduğunu ifade eden Barbara Leaf, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.

Leaf, “İki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz” dedi.

“13 yıldır buradayım” diyen Leaf, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki ilişkilerin çoğu zaman büyük sorunlar yaşadığını vurgulayarak, “Çok büyük sorunlar yaşansa da iyimserim. Ziyaretlerim kapsamında iki tarafla da görüştüm ve görüşmelerim olumlu geçti” ifadelerini kullandı.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusundaki çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Leaf, gelişmiş bir Kürdistan için karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki iç sorunlara da değinen Barbara Leaf, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin bu yıl bitmeden sonuçlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, ABD’nin bu yöndeki desteğini yineledi.

Kürtlerin seçim istediğini ve partiler arasında bazı sorunlar yaşandığını söyleyen ABD’li yetkili, “Halkın iradesi yerine getirilmeli ve bu çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili de konuşan Leaf, “Anlaşmanın tam olarak uygulanmasını istiyoruz. O ilçelerde PKK gibi birçok silahlı grup var ve bu gruplar halkın yaşamını tehdit ediyor. Bu yüzden federal hükümet durumu ele almalıdır” ifadelerini kullandı.