HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

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HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon'da stant çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

HÜDA PAR’ın Trabzon’daki seçim standı art arda iki gün saldırıya uğramıştı.

Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon'da stand çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. pic.twitter.com/bxcDIpzGQo — HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı (@HudaParHukuk) May 6, 2023

HÜDA PAR: TRABZON’DA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

HÜDAPAR Trabzon İl Temsilciliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentteki çalışmaların devam edeceği belirtildi:

“Türkiye’nin her bölgesinde Allah’a hamdolsun çalışmalarımız vardır. Trabzon’da dün çalışmalarımız vardı, bugün de var ve Allah’ın izniyle yarın da devam edecektir. Biz birkaç kişinin saçma sapan söz ve iddialarına karşı duracak değiliz. Biz halkımızın huzurunu, menfaatini ve ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. İnsanlarla bir araya gelerek hedeflerimizi anlatmak, mutluluğumuzu paylaşmak bizim temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Halkta karşılık görmüş bu güzelliği zayi edecek değiliz, bu vebaldir. Bu sorumluluğu en güzel şekilde taşımaya ve layık olmaya çalışarak HÜDA-PAR’ın güzelliğini yarından itibaren Trabzon’da ve bütün Türkiye’de göstermeye çalışacağız.”