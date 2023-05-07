Politika

Neçirvan Barzani ile İngiltere büyükelçisinden Şengal vurgusu

Neçirvan Barzani ile Mark Bryson-Richardson, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti.

Görüşmede Erbil-Bağdat ilişkilerindeki son gelişmeler, iki taraf arasındaki sorunların çözüm çabaları, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, seçimler ve Şengal’in durumu ele alındı.

Erbil ile Bağdat arasında uzlaşma yönündeki adımların olumlu bulunduğunu ifade eden iki taraf, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi anlaşmazlıkların çözülmesi ve seçimlerin zamanında yapılması konusunda da mutabık kaldı.

Şengal’in durumuyla ilgili ise Neçirvan Barzani ve Mark Bryson-Richardson, bölgedeki huzur ve istikrarın korunması, nefret dilinin önlenmesi ve Erbil ile Bağdat arasında Şengal’in durumunun normalleştirilmesi için imzalanan anlaşmanın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca İngiltere’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkileri de değerlendirildi.

 

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