Arap Birliği’nde olağanüstü toplantı: Gündem Suriye ve Sudan

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Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan haber ve AFP'ye konuşan üst düzey diplomata göre, Kahire'de düzenlenecek toplantıda, örgüte geri dönmesi giderek daha fazla tartışılan Suriye ve Sudan'da süren çatışmalar görüşülecek.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan diplomat, örgütün iki generalin yaklaşık üç haftadır iktidar savaşı verdiği "Sudan dosyasını inceleyeceğini", Suriye'nin birliğe dönüşünün ise Arap Birliği devlet başkanlarının 19 Mayıs'ta Riyad'da yapacakları yıllık zirve öncesinde bir başka toplantı konusu olacağını ifade etti.

Arap Birliği daimi üyeleri iki ülke hakkında cumartesi günü de bir hazırlık toplantısı gerçekleştirmiş, alınan kararlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmamıştı.

Arap ülkelerinde son dönemde Şam yönetiminin Arap Birliği'ne yeniden dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyor. Son olarak Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.