Politika

Başbakan: Kürdistan Bölgesi sorumluluğunu yerine getirdi, sıra Irak hükümetinde

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin, petrol anlaşmasına imza atarak sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’la bir araya geldi. Erbil Başkonsolosu Rosy Cave de görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün önemi ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin, petrol anlaşmasına imza atarak görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini ve federal hükümetin de Kürdistan Bölgesi’ne karşı olan görev sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Mark Bryson-Richardson da ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümüne olan desteğini vurgulayarak çözümün anayasal temelde olması gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca Kürdistan Bölgesi’nde parlamento seçimlerinin zamanında yapılması konusunda mutabık kaldı.

Şengal Anlaşması’nın uygulanması, Ezidilerin haklarının korunması ve bileşenler arasındaki birliktelik kültürünün geliştirilmesi konusu da görüşmede ele alındı.

 

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