Ukrayna: Ruslar hala Bahmut’u 9 Mayıs’a kadar ele geçirmeyi umuyor

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Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu cephesini ziyaret ettiğini belirtti.

Bahmut’a giderek muharebe alanlarındaki Ukrayna askerlerini ziyaret ettiğini aktaran Sırskiy, birliklerin komutanlarıyla bir araya geldiğini aktardı.

Bugün itibarıyla Ukrayna savunma kuvvetlerinin Rusların Bahmut yönündeki planını bozmayı başardığını iddia eden Sırskiy, “Ancak Ruslar hala şehri 9 Mayıs’a kadar ele geçirmeyi umuyor. Hedefimiz bunu önlemek” ifadesini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bahmut’ta şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtilerek, Rusların şehri yangın çıkarıcı ve fosforlu fişeklerle bombaladığı iddia edildi.

RUSYA: 22 İHA’YI VURDUK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki taarruzlarına ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait 22 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.

Karadeniz üzerinde Ukrayna’nın yoğun olarak İHA uçurduğuna dikkati çeken Konaşenkov, “Gece saatlerinde Karadeniz üzerinde hava savunma araçlarıyla 22 Ukrayna taarruz İHA’ları tespit edildi. Tüm Ukrayna İHA’ları hava savunma füze sistemleriyle veya elektronik harp araçları vasıtasıyla imha edildi” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna’da bugüne kadar 418 uçak, 230 helikopter, 4 bin 27 insansız hava aracı, 421 hava savunma füze sistemi, 9 bin 14 tank ve zırhlı araç, 1096 çok namlulu roketatar, 4 bin 754 obüs ve havan topu, 10 bin 37 özel askeri aracın imha edildiğini savundu.