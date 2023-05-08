Beytüşşebap’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde Tamer T. evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde kalan Tamer T. çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Tamer T.’nin cansız bedeni, Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (Kaynak: İHA)