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Beytüşşebap’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
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kürdistan Şırnak Beytüşşebap silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde Tamer T. evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde kalan Tamer T. çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Tamer T.’nin cansız bedeni, Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (Kaynak: İHA)

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