Şengal’de bir toplu mezar daha bulundu

ŞENGAL (K24)

Şengal Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçe merkezinde bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Mezarda gömülü bulunan kişilerin Şengal sakini olduğu ve bölgenin DAİŞ tarafından işgal edilmesinin ardından toplu halde öldürülerek gömüldükleri tespit edildi.

Bununla birlikte şimdiye kadar bölgede bulunan toplu mezar sayısı 90’a ulaştı. Açılan 40 mezardan çıkarılan 150 kişiye ait kemikler, ailelerine teslim edildi.

DNA tespiti için 500’den fazla kişiye ait kemikler Bağdat Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş durumda.

Ağustos 2014'te Şengal'i işgal eden DAİŞ, binlerce Ezidi Kürt'ü kaçırırken, halen sayısı netleştirilemeyen birçok Şengalliyi de katlederek toplu mezarlara gömdü.