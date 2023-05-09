Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, hakkındaki bir yolsuzluk davası nedeniyle başkent İslamabad’da çıktığı mahkemede gözaltına alındığı kaydedildi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan İslamabad'a geldi.

Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi dışında paramiliter birlikler tarafından tutuklandı.

PTI avukatlarından Faysal Çaudri, gelişmeyi doğruladı.

Hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunan Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor.

PTI siyasetçilerinden Musarrat Çima, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Pakistan mahkemesi 15 Mart'ta kolluk güçlerine Han'ı tutuklama operasyonunu askıya almaları talimatını vererek, destekçileriyle polis arasındaki şiddetli çatışmaların durmasını sağlamıştı.

2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapan Han, geçen yıl parlamentodaki güven oylaması sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalmış ve daha sonra kendisine karşı birçok yolsuzluk

davası açılmıştı.

Yerine dönemin ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif Başbakan seçilmişti.