Arınç: Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil

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Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Manisa'da seçim çalışmalarını yürüten Arınç, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle sahada olduğunu belirtti. Manisa'da tüm siyasi partilerin ve seçmenlerin bir aile olduğunu ve saygı çerçevesinde çalışma yürüttüklerini anlatan Arınç, amacının AK Parti'nin başarısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada kullandığı "Tatlı bir rekabet" sözlerine atıf yapan eski TBMM Başkanı, "Her düşünceye saygımız var, taşla sopayla engel olmaktan kimse hoşlanmaz" dedi.

'BURASI BENİM EVİM'

"Bana yapılanlara rağmen, AK Parti'de kalmaya devam edeceğim" diyen Arınç, şu ifadeleri de kullandı: "Burası benim evim, muhalif değilim. İnsan evinin yıkılmasını ister mi? Parti içinde eleştiri hakkımı da kullanırım."

"Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" diyen Arınç, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuştu: "Bizim liderimiz ve Cumhurbaşkanı adayımız kadar liderlik gösterebileceğini sanmıyorum. Çünkü resmi olarak 7 tane ortağı var. Her biri farklı görüşten."

'ŞİDDET DİLİ SİYASETTE OLMAMALI’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginin taşlanmasına yönelik soruyu yanıtlayan Arınç, şunları söyledi:

"Şiddet dili siyasetin içinde olmamalı. Bu sokağa da yansır. Adam dövmek, insan taşlamak çok çirkin. Kim yaparsa tam tersi bir sonuç alır. Bu şiddet diline muhatap olan mağdur olur. Milletimiz de mağduru sever."

Arınç, Millet İttifakı'nın HDP, Cumhur İttifakı'nın Hüda Par'la işbirliği yaptığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de "Benim ağzıma biber sürüldü, sen çok televizyonlara çıkma" denildi ifadelerini kullandı. Arınç, "HDP şimdi Yeşil Sol diye bir partide seçime giriyor. Muhafazakar Kürt kardeşlerimin yeşille işi olur da solla olmaz. HDP'nin tamamının Yeşil Sol'da temsil edileceğini düşünmüyorum" dedi.