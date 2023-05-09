Sakarya’da Kılıçdaroğlu’nun aracına taşlı saldırı
HABER MERKEZİ
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı düzenlendi.
Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi.
Mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.
Sakarya'da seçim otobüsüne taş atan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı.