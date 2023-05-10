Binali Yıldırım: HÜDA PAR kimi öldürmüş?

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Katıldığı NTV’nin yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Yıldırım Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil” açıklamasında bulunduğu HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’nı desteklemesi konusunda şunları söyledi:

“Bir kere HÜDA PAR hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş? Hizbullah ile alakamız yok diye açıkladılar, biz niyet okuyuculuğu mu yapıyoruz. Genel Başkanı çıktı dedi ki 'Bizim Hizbullah ile alakamız yok' bitti. Biz söylenene itibar ederiz. Ne zamana kadar aksi ispatlanana kadar. Teröre bulaşmış bir yapıları yok. Söylemlerinde sıkıntı olabilir ama biz onların söylemlerini kabul etmek zorunda değiliz. Kaldı ki 'Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz, bayrağına karşı değiliz' diyorlar. Anayasanın belirlediği hususlara bizim bir itirazımız yok diyorlar. Öyle diyorlar da bunların kafasında başka şeyler var. Şüpheyle amel olmaz.”

'PKK’YA HABER GÖNDERDİLER'

Yıldırım, “Terör örgütünün onları desteklemesi infiale neden oldu. PKK'ya haber gönderdiler. Onlar da seçime kadar sessizliğe gömüldüler. Çatışmasızlık kararı aldılar. HDP PKK'ya sahip çıkıyor. HDP de Millet İttifakı'na destek verdiğini açıklıyor. Bunu kimse aksini söyleyemez” diye konuştu.

‘İŞGALCİ’ İFADESİ

Yıldırım, “İşgalcilerle istiklal mücadelesi arasında yapılan bir seçimdir deyince kıyamet koptu. Bana tepki gösterdiler. 'Biz işgalci miyiz' dediler. Ben size demedim diye cevap verdim” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“İşgalcilerle istiklal mücadelesi arasında yapılan bir seçimdir deyince kıyamet koptu. Bana tepki gösterdiler. 'Biz işgalci miyiz' dediler. Ben size demedim diye cevap verdim. Türkiye seçime gidiyor. Kandil ne diyor? Diyor ki 'Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz, faşist Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' diyor. Bu örgütlerin arkasında kim var? Bunların hamisi kimler? ABD ve Avrupa var. PYD/YPG, PKK ismi yıprandığı için ve PKK artık terör örgütü olarak da onlar tarafından da kabul edildiği için terör örgütünü destekliyor olmaktan kurtulmak adına Suriye'de onları yeniden yapılandırlar. Orada bir devlet kurdurtmak istiyorlar. Kime karşı bize karşı. Bizim bu konuda başından beri ABD ile anlaşmazlığımız var. Bir türlü ikna edemedik. Bu terör örgütünün arkasındaki güçler bunlar. Biz bunları nereden tanıyoruz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizin işgal edilmesinden tanıyoruz.”