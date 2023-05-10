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Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı aday, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da miting düzenledi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kürtler ve Aleviler videoları üzerinden hedef alan Erdoğan, "Gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları" dedi.

Erdoğan, “Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bunun için 21 yıldır ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

“KILIÇDAROĞLU 6-8 EKİM FAİLLERİNE BAHAR GETİRİR”

“Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. FETÖ'cü hainlere bahar getirir” diye konuşan Erdoğan, “Analar ağlamasın diye, ocaklara şivanlar düşmesin diye gerçekten ciddi çabalar harcadık, hayal dahi edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik, vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizliyerek demokrasimizin standartlarını yükselttik” ifadelerini kullandı.

MARDİN MİTİNGİ

Öte yandan Erdoğan, Mardin'de partisinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlediği mitingde konuşma yaptı.

"Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin beşiği, Mezopotamya'nın incisi Mardin bugün bir başka güzelsin. Kızıltepe bu seçimlerde patlıyor mu? Özel takip edeceğim bakalım Kızıltepe'den nasıl bir ses gelecek. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor. Biz bu kadim coğrafyada, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle, velhasıl tüm farklılıklarımızla, inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. İttihadımız itikadımızdan gelir, insanlığımızdan gelir. Bunun için bizim teröre asla müsamahamız yoktur" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle iltisakı olanın milletimizle iltisakı olmaz. Terörü Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde gömdük mü? Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamaz. Yavrularımızı ailesinden, okulundan, geleceğinden koparıp eline silah vererek katil yapanları da ellerindeki kanlarıyla onları meşrulaştırmaya çalışanları da milletimiz affetmez. Buradan hep beraber seslenelim, bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürmeyeceğiz. Onun için ne diyoruz: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız."

“MARDİN BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİR”

Erdoğan, "PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. 'Türk' deyince tüyleri diken diken olanlar. 'Kürt' deyince işine ve aklına Kandil'deki terör baronları gelenler” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“’Arap' deyince hemen DEAŞ'ı öne sürenler. Bunların hiçbiri de bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Onlar için en makbul Türk, kendi emellerine hizmet edendir. En makbul Kürt, kendilerine kul köle kesilendir. En makbul Arap, elindeki tüm kaynağı kendilerine aktarandır. Mardin bunları iyi tanır, hepsinin de ciğerini bilir ciğerini. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak kendi ülkesine, kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, Allah'ın izniyle bundan sonra da etmeyecektir. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin'le birlikte tamamladıysak, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız."

"SURİYE YAPTIKLARINI BİZE DE YAPMAK İSTİYORLAR"

“Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hala tereddütlü olan varsa, onu da ikna edip mutlaka sandığa götüreceğiz. Aman ha, pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa, işte görüyorsunuz. Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşan alçakları görüyorsunuz değil mi? Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Allah göstermesin, bu ülke bir tökezlerse, topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.”

“ÖYLE BİR SES VERİN Kİ DİYARBAKIR'DAN HASEKE'YE KADAR DUYMAYAN KALMASIN”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Mardin geleceğini bu bay bay Kemal'e emanet eder mi? Mardinli bu iradesini bu bay bay Kemal'e teslim eder mi? Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa, benim Mardinli kardeşim güvenir mi? Kendisiyle birlikte, tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemekten korkmayan bir fitne tüccarına, benim Mardinli kardeşim itibar eder mi? Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününü bekleyin. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yukarıda Diyarbakır'dan aşağıda Haseke'ye kadar duymayan kalmasın.”