Adana'da art arda iki deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.
Saat 11.33'te 4,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.
Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem ise 7,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2023
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Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-12
Saat:11:33:21 TSİ
Enlem:37.874 N
Boylam:36.254 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R1DD9nCDdX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi