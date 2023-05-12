Genel

Adana'da art arda iki deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye AFAD Adana Saimbeyli Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.

Saat 11.33'te 4,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.

Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem ise 7,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv