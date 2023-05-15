Seçimin ardından dövizde ilk rakamlar

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Seçimin ardından döviz piyasasında günün ilk rakamları şöyle oldu:

Serbest piyasada 19,6150 liradan alınan dolar, 19,6170 liradan satılıyor. 21,3240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3260 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,5870 lira, euronun satış fiyatı da 21,3290 lira olmuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanamıyor. Bu da 28 Mayıs'ta ikinci tur yapılacağı anlamına geliyor.

Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.