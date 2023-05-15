HÜDA PAR’ın 4. adayı da seçildi

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AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR'ın her 4 adayı da kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e girmeye hak kazandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR, İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Batman'da AK Parti listelerinden 4 milletvekili adayı gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan aday olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre; her 4 aday da Meclis'e girmeye hak kazandı.

En son 2011'deki genel seçimlerde Batman'dan 2 milletvekili çıkaran AK Parti, 2015 ve 2018'deki genel seçimlerde 1 milletvekili çıkarmıştı. AK Parti listesinden ikinci sırada aday olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, bu seçimde yurt dışı oylarının da etkisiyle Meclis'e girmeye hak kazandı.