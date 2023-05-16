Politika

CHP: YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazların ilçe seçim kurullarına yapıldığını söyledi.
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CHP
CHP
türkiye Muharrem Erkek YSK itiraz

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim tutanakları ve YSK verilerinin uyuşmadığı sandıklara ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazların ilçe seçim kurullarına yapıldığını söyledi.

Erkek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. 

YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. 

Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. 

Herbir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

 

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