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Silopi’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
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Silopi
Silopi
kürdistan Silopi silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sanat Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen Seyithan G, Hasan Ö'ye silahlı saldırıda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Hasan Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, olay yerinde polise teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (Kaynak: AA)

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