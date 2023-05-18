Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Dengesi bozuldu

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28 Mayıs’taki seçimde Türkiye'nin 13’üncü cumhurbaşkanı olmak için yarışacak iki adaydan biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muhalefeti “yalancılıkla” suçlayan Erdoğan, şunları ifade etti:

“Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.”

“SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN KAMPANYALAR YÜRÜTÜYORLAR”

Erdoğan, “Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile… Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor” dedi.

“UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

“Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın” diyen Erdoğan, “Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.