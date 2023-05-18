Politika

Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükseltme riski taşıyan söz konusu hamlesinin, BM Güvenlik Konseyinin balistik füze teknolojisini içeren her türlü fırlatmayı yasaklayan çok sayıda kararını ihlal edeceğini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Güney Kore Kuzey Kore casus uydu

HABER MERKEZİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, yaptığı açıklamada  "Hükümetimiz Kuzey Kore'nin provokasyonlarına uluslararası toplumla işbirliği yaparak sert bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

Sözcü, Kuzey'in fırlatmayı planladığı uydunun "açıkça bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden yasa dışı bir eylem" olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ilk askeri casus uydusunun bulunduğu tesiste dün incelemede bulunmuştu.

KUZEY KORE İLK CASUS UYDU İÇİN DENEME YAPMIŞTI

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, denizaltından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kuzey Kore'ye ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planından vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Bakanlık, askeri casus uydusunun fırlatılmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğunu vurgulamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv