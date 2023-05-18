YSK’dan ‘seçmen kağıdı’ kararı

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28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için sandık başına gidenlere tekrardan seçmen bilgi kağıdı dağıtılacak.

YSK AK Parti Genel Merkez Temsilcisi ve AK Parti Isparta Milletvekili olan Recep Özel sosyal medya hesabından paylaştığı belgede, seçmen kağıtlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Partili Özel, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,47 oyla 268 vekil çıkarırken, Millet İttifakı yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek.