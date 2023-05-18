Politika

Başbakan ve Alman şirketleri heyetinden yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Bazı Alman şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul eden Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Almanya’nın sanayi tecrübesinden yararlanmak istediğini vurguladı
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kürdistan Mesrur Barzani başbakan Alman şirketleri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bazı Alman şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin gelir kaynaklarını çeşitlendirme, yatırım imkanlarını geliştirme kapsamında yatırımcılara kolaylık sağlama, gereksiz bürokratik işlemlerin son erdirilmesi ve kamu hizmetlerini dijitalleştirme alanlarındaki reformları hakkında Alman şirketleri heyetini bilgilendirdi.

Terör örgütü DAİŞ’le savaştaki askeri desteğinden dolayı Almanya’ya teşekkür eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Almanya ile ilişkileri geliştirmeye ve bu ülkenin gelişmiş sanayi tecrübesinden yararlanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Alman şirketleri heyeti de Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki önemli rolüne dikkat çekerek, Kürdistan Bölgesi’ndeki iş, faaliyet ve yatırımlarının geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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