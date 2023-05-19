Soylu: 1 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndermeyi hedefliyoruz

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TGRT Haber yayınında konuşan Soylu, Suriye’de toplam 240 bin konutun inşasına gelecek hafta başlayacaklarını belirtti.

Soylu, “Bunun bir bölümünü Katar Vakfı yapacak, bir bölümünü diğer hayır vakıfları yapacak. Katar'la protokol Nisan ayında imzalandı. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ve deprem nedeniyle sarktı. Bunlar tamamen hayır vakıflarının ortaya koyduğu yardımlarla yapılacak” dedi.

İstanbul 2. Bölgede milletvekili seçilen Bakan, 2018'den beri Suriyeli sığınmacı sayısının artmadığını söyledi ve kapsamında Türkiye’de geçici koruma statüsüyle bulunan 1 milyon Suriye vatandaşının ülkelerine geri gönderilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ancak bakanlığa bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na göre 2018’de 3 milyon 623 bin olan Suriyeli sığınmacı sayısı, 2020’de 3 milyon 641 bin, 2021’de ise 3 milyon 737 bine ulaştı.

Soylu, milletvekili seçildiği için bakanlık görevine devam etmeyeceğini belirtti.