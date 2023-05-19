Görüşme sona erdi: Kılıçdaroğlu ve Özdağ’dan açıklama

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Lütfedip kabul ettiler, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Aynı zamanda ben sayın genel başkana Millet İttifakı liderlerinin görüşlerini, ortak mutabakat metnindeki düşüncemizi ilettim. Bazı sorular da sordu genel başkan. Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede genel başkan arkadaşları ile görüşecek” dedi.

ÖZDAĞ: KISA ZAMAN İÇİNDE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Ümit Özdağ ise, “Biz de genel başkana ve heyete teşekkür ediyoruz. Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık. Biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sinan Oğan ile de sonrasında tekrar değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içinde Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için kilit önem kazanan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da ikinci turda kimi destekleneceği merak ediliyor.