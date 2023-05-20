Patrik Kirill: Dünya üçüncü dünya savaşıyla karşı karşıya

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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, dünyanın üçüncü dünya savaşıyla karşı karşıya olduğunu, Hıristiyanlar ve Müslümanların ‘Tanrı'nın güçte değil, hakta olduğunu’ anımsaması gerektiğini söyledi.

Bulgar İslam Akademisi’nde Müslüman ülkelerin devlet ve halk figürleriyle görüşen Patrik Kirill, “Bugün dünya aslında yıkıcı bir çatışmayla karşı karşıya. Bazıları buna üçüncü dünya savaşı diyor. Bunun böyle olup olmadığını söylemeye cüret etmiyorum, ama gerçekten de öyle bir çatışma potansiyeli birikti ki, mevcut anlaşmazlıkları çözmek için kitle imha silahları kullanılırsa insanoğlunun hayatta kalma şansı kalmayacak. Tanrı'nın güçte değil hakta olduğunu hatırlamalıyız. Biz derken Hristiyanları ve Müslümanları kastediyorum” diye konuştu.

Bu bağlamda Rusya’nın İslam alemiyle işbirliğinin bugün çok büyük önem ve yeni bir boyut kazandığını söyleyen Patrik Kirill, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günah dolu kalkınma yolundan ilerlemek istemeyen tek medeniyetin biz olmadığımız umuduna sahibiz. İslam medeniyetinde potansiyel dostlar ve hemfikir kişiler görüyoruz. İslam temsilcilerinin de Rus Ortodoksluğunda ve Rus Ortodoks insanlarda hemfikirlerini görme yeteneğine sahip olduğunu umuyorum. Ortodoksluk ve İslam arasında, akademik alan dahil işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesinin devam etmesinin modern dünyanın ayartmalarına, meydan okumalarına ve baştan çıkarmalarına karşı etkili bir şekilde direnmemize yardımcı olacağından eminim.”