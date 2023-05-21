Politika

DAİŞ Bağdat’a Haşdi Şabi’ye saldırdı: Ölü ve yaralılar var

DAİŞ’in Bağdat’ın kuzeyinde düzenlediği saldırıda 2 Haşdi Şabi mensubu öldü.
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Irak DAİŞ Haşdi Şabi Bağdat

HABER MERKEZİ

Haşdi Şabi’den yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Bağdat’ın Tarmiye ilçesinin İbn Sina bölgesinde DAİŞ’liler bir Haşdi Şabi mensubunun evine saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 Haşdi Şabi mensubu ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Tahsin Hefaci 10 Mayıs’ta K24’e yaptığı açıklamada, bu yılın başından beri Irak’ın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 105 DAİŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve büyük çoğunluğunun Irak uyruklu olduğunu söylemişti.

Hefaci, 2023 yılının terörle mücadele yılı olacağını vurgulayarak, “105 DAİŞ’li teröristin öldürülmesi güvenlik güçleri açısından önemli bir kazanımdır” demişti.

Tümgeneral Hefaci, Irak’ta gizlenen tüm DAİŞ’li teröristler etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceği mesajını vermişti.

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