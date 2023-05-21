Politika

Başbakan Mesrur Barzani Iraklı bakanla su sorununu görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Su Kaynakları Bakanı Aun Ziyab ile su sorunu, kuraklık ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleyi görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Irak Su Kaynakları Bakanı Aun Ziyab görüşme

ERBİL K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Erbil’e gelen Irak Su Kaynakları Bakanı Aun Ziyab ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede su sorunun çözümü başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki yardımlaşma ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Taraflar, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki su sorunu ve kuraklıkla mücadelede barajların yenilenmesi ve yeni barajların inşa edilmesinin önemine değindi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ele alındığı görüşmede, su sıkıntısını gidermeye yönelik çabaların desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

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