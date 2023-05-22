Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Partisi'ne ziyaret: Bu sistem değişmeli

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesi Adalet Partisi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Var olma yok olma mücadelesi veriyoruz. Hepimizin sorumluluğu var. Kamplaşmadan ayrılan birbirini kucaklayan bir Türkiye hepimizin temel hedefi. Bu artık referanduma dönüşmüş durumda. Artık bu yapının sistemin değişmesi lazım. Düşünce özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum" dedi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ata İttifakı'nı kurmuştuk, Zafer Partisi ile birlikte. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Sinan Oğan beyi teklif ettik geldi, yüzde 5'te kaldı. İkinci tura kalan iki ittifak vardı. Demokrasinin devam etmesi için kararımızı verdik. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oybirliğiyle çıkmıştır."

Adalet Partisi Ata İttifakı'nda yer alıyordu ve Adalet Partisi Genel İdare Kurulu Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklamıştı.