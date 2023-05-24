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Şırnak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Şırnak’ın Balveren beldesi yakınlarında özel bir firmaya ait otobüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
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kürdistan Şırnak kaza

HABER MERKEZİ

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Şırnak-Uludere karayolu, Milli Karakol mevkiinde meydana geldi. Virajı alamayan Rıdvan Ayda yönetimindeki otobüs, şarampole yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otobüste sürücü ve muavin sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan şoför Rıdvan Ayda ve muavin Emrullah Uysal, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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